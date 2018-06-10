Gaziantep'te Askeri Kene Isırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kenenin ısırdığı bir asker, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile tedavi altına alındığı ileri sürüldü.

İddiaya göre İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda vatani görevini yapan Er M.Ç., kene ısırması nedeniyle İslhiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle islahiye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan askerin Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ilri sürüldü.

Öte yandan aynı birlikte bir süre önce ismi açıklanmayan bir askerin de akrep ısırması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı da iddia edildi. - GAZİANTEP