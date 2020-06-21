Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
21.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:22
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA