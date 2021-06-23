GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU
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GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında 25 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında 25 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri yerinde aşı uygulaması kapsamında Demokrasi Meydanında kurdukları çadırda 25 yaş ve üzeri vatandaşları randevusuz olarak aşılamaya başladı. Daha önce randevu almasına rağmen aşı olmayan Kerem Tatbak (54), oğlunun ısrarıyla aşı olduğunu belirterek, "Aşı olma konusunda tedirginlik yaşıyordum. Oğlumun ısrarıyla burada ilk doz aşımı oldum" dedi.

GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU
GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU
GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU
GAZİANTEP'TE AŞI ÇADIRI KURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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