Gaziantep'te asayiş uygulaması
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Gaziantep'te asayiş uygulaması

Gaziantep'te aranan 69 kişi yakalandı.

Gaziantep'te asayiş uygulaması
16.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:41

Gaziantep'te aranan 69 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan çalışmalarda 32 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Çalışmalar sırasında 69 aranan şahıs yakalanırken, 12 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, 468 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 bin 949 paket gümrük kaçağı sigara,

13 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 3 ruhsatsız tüfek,

39 kurusıkı tabancayı çevirmeye yarayan malzeme,

3 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı cep telefonu,

1 suça konu cep telefonu, 18 çalıntı yaşam malzemesi, 2 çalıntı elektrik sayacı ve 8 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

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