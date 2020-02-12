Gaziantep'te asayiş uygulaması

12.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:28

Gaziantep'te yapılan denetimlerde 131 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 22, hırsızlık konusuyla ilgili 18, kabahatler kanunuyla ilgili 60 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 131 aranan şahıs da yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 78 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ile 21 fişek, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı silah, 2 çalıntı araç, 687 paket kaçak sigara, hırsızlık olayında kullanılan minibüs ile bir miktar kaçak para, sigara ticaretinden ele edildiği değerlendirilen para, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Öte yandan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaybey Mahallesi'nde bir ikamete hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli de suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA