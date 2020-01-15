Gaziantep'te asayiş uygulaması

15.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:12

Gaziantep'te yapılan asayiş uygulamalarında aranması bulunan 100 şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan toplam 136 kişiye işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.



Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Ocak 2020 Salı günü il merkezinde genel asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda 100 aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 14, hırsızlık suçundan 24 ve kabahatler kanunundan da 98 olmak üzere toplam 136 şahsa işlem yapıldı.



Uygulama sonucu 13.54 gram metamfetamin, 5.03 gram bonzai, 1.2 gram eroin, 0.46 gram jameika uyuşturucu maddesi, 6 adet extacy hap, 2 adet captagon hap, 1 adet gasp konusu araç, 4 adet ruhsatsız silah, 4 adet kuru sıkı silah, 29 adet fişek, 6 adet kesici alet, 2 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı bilgisayar, 2 adet çalıntı televizyon, 3 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı araç teybi, 3 adet çalıntı ses sistemi hoparlörü, 2 adet çalıntı buffer, 1 adet çalıntı anfi, 1 adet çalıntı anfi kumanda kutusu, 2 adet çalıntı ufo ısıtıcı, 1 adet çalıntı yüzük, 1 adet çalıntı kimlik kaplama cihazı, 1 adet çalıntı bisiklet, 240 paket kaçak sigara, 2 adet hacizli yakalamalı araç ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA