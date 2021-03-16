Gaziantep'te asayiş

Nurdağı ilçesinde bir araçta 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Nurdağı ilçesinde bir araçta 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı.

Ayrıca Şahinbey ilçesinde de 125 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasa işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal