Gaziantep'te asayiş
16.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:51
Nurdağı ilçesinde bir araçta 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Nurdağı ilçesinde bir araçta 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı.
Ayrıca Şahinbey ilçesinde de 125 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasa işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal