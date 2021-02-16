Gaziantep'te asayiş
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Gaziantep'te asayiş

16.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:42
Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te hırsızlıktan yakalanan şüphelinin 34 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te hırsızlıktan yakalanan şüphelinin 34 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.D. isimli şüpheliyi Yazıcık Mahallesi'ndeki adreste yakaladı.

Daha önce 34 suç kaydığı olduğu tespit edilen K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca ekipler, Nuripazarbaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 zanlıyı da gözaltına aldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Göktürk Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Daha önce 13 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen İ.P. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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