Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te bir şahsın evinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te bir şahsın evinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, 2 otomatik av tüfeği, 1 havalı tüfek,1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 motosiklet, 7 bisiklet, 3 bisiklet lastik ve jantı, 1 akülü çocuk arabası, 11 motosiklet aküsü, 2 tablet, 6 oto teybi, 2 ev sinema sistemi hoparlörü, 5 cep telefonu, 1 kamera, 2 su kompresörü ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

İkamet sahibi H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal