Gaziantep'te asayiş
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Gaziantep'te asayiş

27.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:06
Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmada, "uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticareti" suçlarından 47 şüpheliye adli işlem yaptı. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hırsızlık suçundan 30 kişiyi yakalarken, 4 faili meçhul olay aydınlatıldı, 8 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda 72 aranan şüpheli yakalandı, 39 kişiye ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, 174 gram uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız tabanca 95 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kartuş, 7 kurusıkı tabanca, 3 çalıntı araç ve 3 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı cep telefonu, 4 çalıntı bilgisayar malzemesi, 11 çeşitli çalıntı malzeme, 9 suça konu malzeme ve cep telefonu, 28 kesici alet, bin 204 paket gümrük kaçağı sigara, kumar makinesi ve kumardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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