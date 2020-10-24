Gaziantep'te asayiş
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Gaziantep'te asayiş

24.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:31

Gaziantep'te kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-22 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde faili meçhul 6 kapkaç, yankesicilik, 5 dolandırıcılık, 2 güveni kötüye kullanma, hırsızlık ve yağma olaylarını gerçekleştiren 18 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te asayiş
Gaziantep'te asayiş
Gaziantep'te asayiş
Gaziantep'te asayiş

Kaynak: Anadolu Ajansı

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