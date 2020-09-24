Gaziantep'te asayiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te asayiş

24.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:54
Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 31, hırsızlıkla ilgili 25 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli de gözaltına alındı.

Çalışmalarda 152 gram uyuşturucu, 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 2 cep telefonu ve 10 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Aytaç Ağırlar Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bursa Saldırı Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te asayiş - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:20:50. #1.14#
title