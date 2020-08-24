Gaziantep'te asayiş Gaziantep'te asayiş uygulamasında 48 şüpheliye işlem yapıldı.

Gaziantep'te asayiş uygulamasında 48 şüpheliye işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen çalışmalarda, 26 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şüpheliye hırsızlıktan ve 5 kişiye de kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Ayrıca aranan 40 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 175 gram uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap, 220 gümrük kaçağı sigara, 7 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 1 tüfek, 25 kartuş, 1 çalıntı araç ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan trafik denetimlerinde, 3 bin 182 araç kontrol edildi. Abartı egzoz kullanan ve KTK'nın çeşitli maddelerini ihlal eden 587 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı, 93 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA