Gaziantep'te asayiş Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 34, hırsızlıkla ilgili 25 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 54 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aranan 64 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 27 kilo 883 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi 2 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız av tüfek, 2 çalıntı motosiklet, 9 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünce Batıkent Mahallesi'nde bir binadan elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen şahıs ile Organize Sanayi Bölgesin'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen kişi yakalandı.

Kaynak: AA