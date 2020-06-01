Gaziantep'te asayiş Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 35, hırsızlıkla ilgili 19 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aranan 48 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 199 gram uyuşturucu, 22 gram Hint keneviri tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız silah, 3 ruhsatsız av tüfek, 2 hassas terazi, 1 çalıntı motosiklet, 17 elektronik cihaz ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahıs hakkında idari ve para cezası uygulandı.

Kaynak: AA