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Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

17.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:32
Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 6, hırsızlıkla ilgili 24 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aranan 42 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 52 gram uyuşturucu, 1 kurusıkı silah, 1 çalıntı otomobil, 1 hassas terazi, 713 paket gümrük kaçağı sigara, 1 kumar makinesi ele geçirildi.

Öte yandan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 3 şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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