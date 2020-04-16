Gaziantep'te asayiş Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 23, hırsızlıkla ilgili 27, Kabahatler Kanunu ile ilgili 38 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aranan 27 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 38 gram uyuşturucu, 1 kurusıkı silah, 2 çalıntı motosiklet, 2 uçaksavar mermisi, bir miktar sahte dolar ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Öte yandan Boyno Mahallesi'nde, evinin penceresinde oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüpheli yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA