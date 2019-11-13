Gaziantep'te asayiş
Haberler » Güncel » Gaziantep'te asayiş - Haber

Gaziantep'te asayiş

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucudan 34, hırsızlıktan 17, kabahatler kanunuyla ilgili 88 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

13.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:18
Gaziantep'te asayiş

ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucudan 34, hırsızlıktan 17, kabahatler kanunuyla ilgili 88 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler, 11-12 Kasım tarihlerinde merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapıldı.

Çalışmalarda 54,63 gram sentetik uyuşturucu, 49,03 gram esrar, hassas terazi, 26 çalıntı 22 ayar altın bilezik, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı silah, 23 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 50 kaçak sigara, çalıntı dijital ölçer metre cihazı, 2 bıçak, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 2 çalıntı motosiklet, 1 trafikten men araç, 1 hacizli yakalamalı araç, 1 plaka ve 1 demir kesme makası ele geçirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et