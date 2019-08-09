Gaziantep'te asayiş

09.08.2019 11:34

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Temmuz ayı içerisinde gözaltına alınan 107 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 altın zincir, 5 30 gramlık altın bilezik, 1 altın bilezik seti, 1 altın kolye, 2 çeyrek altın, 2 altın bileklik, 1 inci kolye, 5 yüzük, 4 kol saati, 2 kol düğmesi, 1 LCD televizyon, 2 tabanca, 1 tüfek, 2 kombi, 4 akü, 156 telefon ile tablet ele geçirildi.

Bu malzemelerden suç unsuru olanlar adli makamlara diğerleri ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA