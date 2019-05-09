Gaziantep'te Asayiş

Gaziantep'te nisan ayında uyuşturucu ve hırsızlık suçlamasıyla bin 780 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 305 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada ise 85 tabanca, 49 kurusıkı tabanca, 40 tüfek, bin 185 fişek, 590 gram esrar, 877 sentetik uyuşturucu, 88 gram eroin ve 2 bin 249 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hırsızlık iddiasıyla 134 zanlı, gözaltına alındı, bunlardan 30'u tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bin 341 şüpheliye ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA