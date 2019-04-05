Gaziantep'te Asayiş

Gaziantep'te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.Ç'nin adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, yaklaşık 500 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 665 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, tutuklandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayıp kaçan B.A, kovalamaca sonucu yakalandı. B.A'nın kaçarken araç altına attığı poşette yapılan incelemede 10 fişek satışa hazır halde eroin ele geçirildi.

Çarşı ve mahalle bekçileri de Yeşilova Mahallesi'nde bir ikamete hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen F.Ö. ve A.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin taşıdığı torbada keser, şofben, dış kapı kilidi, 6 musluk ve el feneri ile balyoz bulundu.

Kaynak: AA