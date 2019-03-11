Gaziantep'te Asayiş

Gaziantep'te hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ünaldı ve Perilikaya mahallelerindeki iki ayrı hırsızlık olayının zanlıları R.U.B, H.K. ve C.U. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Onur Mahallesi'nde, durumundan şüphelenilen V.K.'nin üst aramasında ise bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar bulundu. V.K'nin ikametinde yapılan aramada da 4 ruhsatsız tabanca, 4 bıçak, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K, tutuklandı.

Kaynak: AA