Gaziantep'te Asayiş

Gaziantep'te polisin düzenlendiği operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyol Mahallesi'nde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada, bir tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.



Araçta bulunan E.T, A.Y, ve G.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Y'nin 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.



Öte yandan ekipler, 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada da 437 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla araçta bulunan M.Y ve M.Y adlı şüpheliler gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.