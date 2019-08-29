Gaziantep'te arazi yolları onarılıyor

29.08.2019 16:00

Gaziantep'in Araban ilçesinde, fıstık hasadı öncesi arazi yollarında onarım çalışmaları yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi ekipleri, ilçede Antep fıstığı hasadı yapılacak kırsal bölgelerde hasat öncesi bozulan arazi yollarında onarım çalışmalarına başladı.

Kış ve ilkbahardaki yoğun yağışlar nedeniyle arazi yollarında bozulan bölümler, iş makineleriyle düzeltildi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Arazi yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığında çiftçilerin ve tarım işçilerinin fıstık bahçelerine hasat için daha rahat gidiş dönüş yapabileceklerini ifade eden Doğru, "Çiftçilerimiz ürünlerini evlerine ve ambarlarına daha rahat taşıyabilecekler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tüm kırsaldaki bozulan arazi yollarımızın bakım onarım çalışmalarına imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz." dedi.

Antep fıstığı bahçelerinin yoğunlukta bulunduğu ilçeye bağlı Beydilli Mahallesi'nin Muhtarı Bünyamin Polat da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya, arazi yollarının onarımı için teşekkür etti.

Kaynak: AA