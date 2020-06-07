Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Ömer Toprak (43) öldü, babası Kadir Toprak ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
07.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:22

GAZİANTEP'te akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Ömer Toprak (43) öldü, babası Kadir Toprak ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan kardeş aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Güllü Toprak ve Kadir Toprak kardeşler arasında çıkan tartışma çocuklarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer ve babası Kadir Toprak, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ömer Toprak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Kadir Toprak'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ölümüyle yakınlarını yasa boğan 3 çocuk babası Ömer Toprak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği Güllü Toprak ve 3 oğlunu gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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