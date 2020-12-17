Gaziantep'te aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalandı
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Gaziantep'te aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalandı

17.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:23
Gaziantep'te aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalanırken, 46 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalanırken, 46 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık 2020 günü il genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sonucunda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 46 şüpheli şahsa, hırsızlık olaylarından 32 şüpheli şahsa ve kabahatler kanunundan da 23 şüpheli şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 3'ü uyuşturucudan, 3'ü hırsızlıktan tutuklanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 81 şüpheli şahıs da yakalandı.

Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise 366 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 73 litre bandrolsüz alkol, 6 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, çalıntı 1 araç, 1 motosiklet, çalıntı 3 adet telefon, 1 adet bilgisayar, 1 adet oto teybi, muhtelif çeşitli çalıntı malzemeler ve 44 adet kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalandı
Gaziantep'te aranması bulunan 81 şüpheli şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:43:43. #1.15#
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