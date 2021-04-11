Gaziantep'te aranması bulunan 47 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 şüpheli şahıs yakalanırken, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarından 11 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 şüpheli şahıs yakalanırken, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarından 11 şahıs tutuklandı. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama ile uyuşturucu ile mücadele kapsamında 63 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 40 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 22 faili meçhul olay aydınlatılarak 4 şahıs tutuklandı. Toplam 34 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 472 gram uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 tüfek,1 kuru sıkı tabanca, 64 adet fişek, 18 adet kartuş, 1 adet ses bombası, çalıntı 5 araç, 2 motosiklet ile muhtelif çalıntı malzemeler, 1 milyon 368 bin adet bandrolsüz makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 27 adet kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı