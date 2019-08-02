Gaziantep'te aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan H.B'yi Münifpaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı kovalamaca sonucu Hürriyet Mahallesi'de yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının "gasp, yağma, zorla alıkoyma" gibi çeşitli suçlardan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

H.B işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA