Gaziantep'te Aranan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te 11 suçtan aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, İnönü Mahallesi'nde 11 suçtan aranan firar şüpheli A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.



Şüphelinin yapılan incelemesinde, 7 hırsızlık, 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 mala zarar verme, 2 nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından olmak üzere, toplamda 11 dosyadan hakkında yakalama emri ve 23 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA