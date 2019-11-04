Gaziantep'te aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

04.11.2019 13:28

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerince yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 29 Ekim Mahallesi Şehit Ejder Yılmaz Caddesi'nde yaptığı uygulamada 3 farklı suçtan aranan şüpheliyi gördü.

Polisi fark ettikten sonra kaçmaya başlayan M.T. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan kontrollerde, M.T'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA