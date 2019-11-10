Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı

Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı

Gaziantep'te 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. ile 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. isimli şahıslar, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

10.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:19
Gaziantep'te aranan suç makineleri yakalandı

'te 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. ile 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. isimli şahıslar, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in ve Dülükbaba mahallelerinde meydana gelen 2 adet "Otodan hırsızlık" başta olmak üzere, toplamda 10'u hırsızlık 21 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B., Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.


İbrahimli, Merveşehir ve Beylerbeyi Polis Merkezi bölgelerinde meydana gelen 3 adet "Otodan hırsızlık" ve "Mala zarar verme" olayları başta olmak üzere toplamda 7'si hırsızlık, 17 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli İ.S. de polisin yaptığı çalışmalarla yakalandı.


Gözaltına alınan iki şahsın da işlemlerinin ardından adli makamlara götürülmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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