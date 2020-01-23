Gaziantep'te aranan 97 kişi yakalandı

23.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:10

Gaziantep'te yapılan denetimlerde 97 aranan şüpheli şahıs yakalanırken, 118 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Ocak 2020 Çarşamba günü il merkezinde denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında, uyuşturucu konusuyla ilgili 27, hırsızlık konusuyla ilgili 8, kabahatler kanunuyla ilgili 83 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak 97 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise 26.39 gram metamfetamin maddesi, 17.19 gram esrar maddesi, 11.40 gram eroin maddesi, 5.13 gram bonzai maddesi, 1.25 gram kokain maddesi, 0.49 gram afyon sakızı, 7 adet uyuşturucu hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kuru sıkı silah, 261 adet fişek, 1 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet çalıntı plaka, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 197 Paket kaçak sigara, 8 Şişe bandrolsüz alkol, 1 adet 0.50 litre şişede bandrolsüz alkol ve 1 şişe bandrolsüz votka ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA