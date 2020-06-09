Gaziantep'te aranan 80 kişi yakalandı
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Gaziantep'te aranan 80 kişi yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te aranan 80 kişi yakalandı
09.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 56, hırsızlıkla ilgili 15 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 80 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu sırada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli de yakalandı.

Çalışmalarda 755 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 çalıntı otomobil, 3 sahte sürücü belgesi, 63 litre dökme alkol, 3 sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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