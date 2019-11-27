Gaziantep'te aranan 77 şüpheli yakalandı

27.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:07

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheliye işlem yapılırken 77 aranan şahıs da yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor . Ekiplerin, 26 Kasım 2019 Salı günü il genelinde yaptığı çalışmalarda 21 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 15 şüpheli şahsa hırsızlıktan ve 44 şahsa da kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında 77 aranan şüpheli şahıs da yakalandı.



Yapılan çalışmalarda 40.41 gram esrar, 30.74 gram metamfetamin, 2,5 gram eroin, 0.93 gram bonzai, 0.55 gram jameika, 1 adet ruhsatsız uzun namlulu otomotik silah (Akrep), 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 27 parça çalıntı çeyiz seti, 138.100 TL sahte çek, 1 adet çalıntı motorsiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı buluntu motorsiklet, 1 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet hacizli yakalamalı motorsiklet, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 14 adet fişek, 1 adet kesici alet, bir miktar trafik para cezası, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA