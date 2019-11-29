Gaziantep'te aranan 71 kişi gözaltına alındı

29.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:22

Gaziantep'e yapılan denetimlerde 71 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, kent merkezinde denetimler gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında uyuşturucuyla ilgili 15, hırsızlıkla ilgili 16, kabahatler kanunuyla ilgili 55 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimler sırasında 71 aranan şahıs da yakalandı.



Yapılan çalışmalar sonucunda; 10.48 gram metamfetamin, 0.85 gram eroin, 1.72 gram esrar, 2.18 gram bonzai, 1.45 gram jameika, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı silah, 1 tarihi eser, 1 çalıntı motosiklet, 4 çalıntı küpe, 8 çift çalıntı spor ayakkabısı, 1 çalıntı makas, 1 çalıntı oto teyp, 1 çalıntı çamaşır makinesi, 1 çalıntı televizyon, 1 çalıntı set üstü ocak, 1 çalıntı DVD oynatıcı, 45 fişek, 15 kartuş, 1 kesici alet, 1 kumar makinesi, 1 hacizli yakalamalı araç, 1 tescilsiz araç, 1 uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA