Gaziantep'te aranan 55 şüpheli yakalandı

20.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:23

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda aranması bulunan 55 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 75 kişiye işlem yapılarak çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.



Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Ocak 2020 Pazar günü il merkezinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 55 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 13, hırsızlık suçundan 11 ve kabahatler kanuna aykırılıktan da 51 şüpheli şahsa işlem yapıldı.



Çalışmalar neticesinde 9.27 gram metamfetamin, 13.25 gram bonzai, 6.90 gram esrar, 334 paket gümrük kaçağı sigara, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı silah, 2 adet çalıntı araç, 1 adet ikiz plakalı araç, 2 adet çalıntı buluntu araç, 9 kilo 900 gram çalıntı kablo, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 5 adet sahte banknot ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA