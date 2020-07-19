Gaziantep'te aranan 51 şüpheli şahıs yakalandı
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Gaziantep'te aranan 51 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 51 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 şahsa da işlem yapıldı.

Gaziantep'te aranan 51 şüpheli şahıs yakalandı
19.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:14

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 51 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 şahsa da işlem yapıldı. Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde genel huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalanırken, 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 1 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi

Uygulama kapsamındaki aramalarda ise 127 gram metamfetamin, 102 gram esrar, 245 gram uyuşturucu madde, 42 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız silah 7 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği 5 adet kartuş, 2 adet kurusıkı silah, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı araç teybi, 1 adet çalıntı matkap, 1 adet çalıntı cüzdan, 2 adet çalıntı kimlik kartı, 7 adet çalıntı kredi kartı, 1 adet çalıntı sürücü belgesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet kesici alet, 1 adet suça konu araç, 9 adet suça konu cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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