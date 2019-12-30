Gaziantep'te aranan 37 kişi yakalandı
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Gaziantep'te aranan 37 kişi yakalandı

Gaziantep'te yürütülen çalışmalarda aranan 37 kişi yakalandı.

30.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:42
Gaziantep'te aranan 37 kişi yakalandı

'te yürütülen çalışmalarda aranan 37 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki ve asayişin sağlanması adına çalışma yürüten İl , uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden aranan 21, hırsızlık suçundan aranan 15 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan ekipler, 65 şahsa ise Kabahatler Kanunu'ndan işlem gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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