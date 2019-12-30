Gaziantep'te aranan 37 kişi yakalandı

30.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:42

Gaziantep'te yürütülen çalışmalarda aranan 37 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki huzur ve asayişin sağlanması adına çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden aranan 21, hırsızlık suçundan aranan 15 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan ekipler, 65 şahsa ise Kabahatler Kanunu'ndan işlem gerçekleştirdi.

Kaynak: AA