Gaziantep'te aranan 126 şahıs yakalandı

28.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:04

Gaziantep'te yapılan denetimlerde aranan 126 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 29, hırsızlık konusuyla ilgili 16, kabahatler kanunuyla ilgili 87 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 126 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 23.20 gram esrar, 87.67 gram metamfetamin, 3.70 gram eroin, 3.90 gram bonzai, 190.54 gram Afgan sakızı, 30 uyuşturucu hap, 970 paket kaçak sigara, 4 ruhsatsız tabanca, 59 tabanca mermisi fişek, 2 tüfek ve 24 kartuş, 5 tüfek parçası, 4 kuru sıkı silah, 1 çalıntı araç, 4 hacizli yakalamalı araç, 6 bıçak, 1 çalıntı radyo başlığı, 2 çalıntı hoparlör, 1 çalıntı matkap, 1 çalıntı tablet, 1 çalıntı akü ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA