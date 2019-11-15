Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

15.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:46
Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

'te araçta zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altına zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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