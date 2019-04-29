Gaziantep'te Araçlardan Hırsızlığa 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen R.U.B. ve Ö.F.G., polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılınçoğlu Mahallesi'nde meydana gelen araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemede, hırsızların R.U.B. ve Ö.F.G. olduğu belirlendi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan R.U.B. ve Ö.F.G., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep

Kaynak: DHA