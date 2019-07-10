Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Gaziantep'te aracında uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Gaziantep'te aracında uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 667,36 gram esrar ile 856 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü R.F.A. ile yanında bulunan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden R.F.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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