Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine 1 şüphelinin kullandığı aracı Öğretmenevler Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta, 120 sikke, 9 yüzük, 3 haç, 4 kolye ucu ve bir zincir, 9 heykel, 1 madalyon, 6 misket,

55 değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 taş ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA