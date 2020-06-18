Gaziantep'te aracın lastik ve jantlarını çalan şüpheli tutuklandı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir aracın lastiklerini ve jantlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir aracın lastiklerini ve jantlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beykent Mahallesi'nde bir kişinin evinin önündeki aracının lastikleri ve jantlarının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, çalışma neticesinde kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA