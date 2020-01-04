Gaziantep'te aracın çarptığı köpeğin bakımını vatandaşlar yaptı
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Gaziantep'te aracın çarptığı köpeğin bakımını vatandaşlar yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe 3 gün baktı.

04.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:40
Gaziantep'te aracın çarptığı köpeğin bakımını vatandaşlar yaptı

'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe 3 gün baktı.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Hassa kara yolu mevkisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç köpeğe çarptı.

Yaralı köpek olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, olay yerine giderek hayvanı aldı.

Üç gün boyunca yaralı hayvana bakan ve besleyen vatandaşlar, Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine verdi.


Arka ayakları ve karın bölgesinden yaralandığı tespit edilen hayvan, CAHİDE ekiplerine teslim edildi.


CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı hayvanın ilk tedavisinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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