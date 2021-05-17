Gaziantep'te aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te aracın çarptığı stajyer avukat yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te aracın çarptığı stajyer avukat yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dülükbaba Ormanları yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Ekici'ye (24) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ekici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

İbrahim Ekici'nin stajyer avukat olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz