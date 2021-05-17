Gaziantep'te aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te aracın çarptığı stajyer avukat yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te aracın çarptığı stajyer avukat yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dülükbaba Ormanları yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Ekici'ye (24) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ekici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

İbrahim Ekici'nin stajyer avukat olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Beren Saat Pınar Altuğ
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te aracın çarptığı genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:30:25. #1.16#

title