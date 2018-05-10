Gaziantep'te Araç Yangını
Gaziantep'in Araban ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Cemal Oral yönetimindeki 27 ZA 737 plakalı kamyonet, Mehmet Gökçek Mahallesi Gözcü Sokak'ta seyir halindeyken sürücü koltuğu altında bulunan aküde elektrik kontağından yangın çıktı.
Aracı yol kenarına park eden Oral'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.