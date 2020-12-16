Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 9 tutuklama
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Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 9 tutuklama

16.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:13
Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 9 tutuklama

GAZİANTEP'te, 14 günde, 8 araç ve 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 14 günde, 8 araç ve 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son iki hafta içinde meydana gelen 8 araç ve 5 motosiklet hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları yapan 22 şüphelinin kimliğini belirledi. Polis, daha sonra kimliğini belirlediği şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine konulurken, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı araç ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:18:25. #1.14#
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