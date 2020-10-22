Araç ve motosiklet hırsızlığı: 4 tutuklama
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Araç ve motosiklet hırsızlığı: 4 tutuklama

22.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:08

Gaziantep'te otomobil, otobüs ve motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te otomobil, otobüs ve motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 araç ve 10 motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 31 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bulunan motosiklet ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin çaldıkları motosiklet ve araçlarla trafikte seyir halindeki anları yer alıyor.

Araç ve motosiklet hırsızlığı: 4 tutuklama
Araç ve motosiklet hırsızlığı: 4 tutuklama
Araç ve motosiklet hırsızlığı: 4 tutuklama
Araç ve motosiklet hırsızlığı: 4 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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