Gaziantep'te araç lastiği yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek

Gaziantep'te araç lastiği yakanlara, 402 bin 385 lira idari ceza uygulanacak.

Gaziantep'te araç lastiği yakanlara, 402 bin 385 lira idari ceza uygulanacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Gül, "Yapılması yasak olan fakat uygulamada çok dikkat edilmeyen konuları bu süreçte daha hassas takip etme durumundayız. Bu vesileyle araç lastiği ve benzeri yakanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre 402 bin 385 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak